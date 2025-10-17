Exposition de peintures Benjamin Etchart & Galae Bon-Encontre

Exposition de peintures Benjamin Etchart & Galae Bon-Encontre vendredi 17 octobre 2025.

Exposition de peintures Benjamin Etchart & Galae

Salle Tortis Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-17

Venez découvrir le monde coloré de ces deux peintres de chez nous tous les après-midis, de 15h à 18h du 17 au 24 octobre 2025.

Un imaginaire coloré à explorer sans modération. Vernissage le jeudi 16 octobre 2025 à 18h30.

Salle Tortis Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 74 65 com-culture-animation@villebonencontre.fr

English : Exposition de peintures Benjamin Etchart & Galae

Come and discover the colorful world of these two local painters every afternoon, from 3pm to 6pm, from October 17 to 24, 2025.

A colorful imagination to explore without moderation. Opening on Thursday, October 16, 2025 at 6.30pm.

German : Exposition de peintures Benjamin Etchart & Galae

Entdecken Sie die farbenfrohe Welt dieser beiden heimischen Maler jeden Nachmittag von 15 bis 18 Uhr vom 17. bis 24. Oktober 2025.

Eine farbenfrohe Vorstellungswelt, die Sie ohne Mäßigung erkunden können. Vernissage am Donnerstag, den 16. Oktober 2025 um 18.30 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo colorato di questi due pittori locali ogni pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 dal 17 al 24 ottobre 2025.

Un’immaginazione colorata da esplorare senza moderazione. Inaugurazione giovedì 16 ottobre 2025 alle 18.30.

Espanol : Exposition de peintures Benjamin Etchart & Galae

Venga a descubrir el colorido mundo de estos dos pintores locales todas las tardes de 15:00 a 18:00 del 17 al 24 de octubre de 2025.

Una imaginación llena de color para explorar sin moderación. Inauguración el jueves 16 de octubre de 2025 a las 18.30 h.

