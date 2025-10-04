Exposition de Peintures Salle Jean Teyssandier Branne

Exposition de Peintures

Exposition de Peintures Salle Jean Teyssandier Branne samedi 4 octobre 2025.

Exposition de Peintures

Salle Jean Teyssandier 9 Rue Fort Bayard Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05

Exposition de peintures Entrée libre

Samedi 4 octobre de14h à 18h et dimanche 5 octobre de 10h à 18h

Tombola toiles de l’exposition à gagner (2 euros le ticket)   .

Salle Jean Teyssandier 9 Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine   fab.branne@gmail.com

English : Exposition de Peintures

German : Exposition de Peintures

Italiano :

Espanol : Exposition de Peintures

L’événement Exposition de Peintures Branne a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Castillon-Pujols