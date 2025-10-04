Exposition de Peintures Salle Jean Teyssandier Branne
Salle Jean Teyssandier 9 Rue Fort Bayard Branne Gironde
Exposition de peintures Entrée libre
Samedi 4 octobre de14h à 18h et dimanche 5 octobre de 10h à 18h
Tombola toiles de l’exposition à gagner (2 euros le ticket) .
Salle Jean Teyssandier 9 Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine fab.branne@gmail.com
