Exposition de peintures Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes

Exposition de peintures

Du 02/03 au 11/04/2026 le mardi de 9h30 à 12h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 15h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Exposition de peintures à la Médiathèque de Cabannes.

La médiathèque accueille, du 2 mars au 11 avril, une nouvelle exposition mettant à l’honneur deux artistes locaux Marielle Vidal et Christian Ségura.

Leurs peintures seront visibles aux horaires d’ouverture de la médiathèque.



Nous vous invitons au vernissage de l’exposition le vendredi 6 mars à 18h30. Un moment convivial pour rencontrer les artistes et découvrir leurs univers respectifs.

Venez nombreux soutenir la création locale ! .

Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96

Painting exhibition at the Médiathèque de Cabannes.

