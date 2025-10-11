Exposition de peintures Guinas Cachen

Exposition de peintures Guinas Cachen samedi 11 octobre 2025.

Exposition de peintures

Guinas Eglise de Guinas Cachen Landes

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Plusieurs peintres des Landes présenteront leurs oeuvres à l’occasion de cette exposition sur le thème de l’eau, avec la participation du PNR des Landes de Gascogne et les enfants de l’école de Cachen.

Venez découvrir le travail d’Ysabel LAFITTE, Marie-Jo LALANNE, Danielle TAUZIA, Marie-Claude TAUZIN, Jeanine RICOTI, Évelyne DESTIN, Cathy FONDEVIOLLE, Claude MALLET, Françoise MINOR & Danièle MOAL.

L’église de Guinas servira d’écrin à cette exposition riche en découverte.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 11 Octobre à 18h. .

Guinas Eglise de Guinas Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine amisdupatrimoineguinascachen@gmail.com

English : Exposition de peintures

Several painters from the Landes region will be presenting their works at this exhibition on the theme of water, with the participation of the PNR des Landes de Gascogne and children from Cachen school.

The Guinas church will be the setting for this exhibition, rich in discovery.

German : Exposition de peintures

Mehrere Maler aus den Landes werden ihre Werke anlässlich dieser Ausstellung zum Thema Wasser präsentieren, an der auch das PNR des Landes de Gascogne und die Kinder der Schule von Cachen teilnehmen.

Die Kirche von Guinas wird als Kulisse für diese entdeckungsreiche Ausstellung dienen.

Italiano :

Alcuni pittori della regione delle Landes esporranno le loro opere in questa mostra sul tema dell’acqua, con la partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Landes de Gascogne e dei bambini della scuola di Cachen.

La chiesa di Guinas farà da cornice a questa mostra ricca di scoperte.

Espanol : Exposition de peintures

Varios pintores de las Landas expondrán sus obras en esta exposición sobre el tema del agua, con la participación del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña y los niños de la escuela de Cachen.

La iglesia de Guinas será el escenario de esta exposición llena de nuevos descubrimientos.

L’événement Exposition de peintures Cachen a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Landes d’Armagnac