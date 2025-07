Exposition de peintures & céramiques Aubeterre-sur-Dronne

25 rue Saint-Jacques 16390 Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-07

2025-07-04

Découvrez l’univers d’Hippolyte Herfloh lors d’une expo de peinture et céramique sur 4 jours. Couleurs et matières au rendez-vous ! ✨

25 rue Saint-Jacques 16390 Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 84 28 61 galerie.chezmarguerite@gmail.com

Discover the world of Hippolyte Herfloh at a 4-day painting and ceramics exhibition. Colors and materials are the order of the day!

Entdecken Sie die Welt von Hippolyte Herfloh bei einer viertägigen Ausstellung von Malerei und Keramik. Farben und Materialien erwarten Sie!

Scoprite il mondo di Hippolyte Herfloh in una mostra di 4 giorni di pittura e ceramica. Colori e materiali sono all’ordine del giorno!

Descubra el mundo de Hippolyte Herfloh en una exposición de pintura y cerámica de 4 días. Los colores y los materiales están a la orden del día

