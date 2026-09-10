UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Petit Veauville

Exposition de peintures, Chapelle Saint-Riquier, Le Petit Veauville

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Riquier · Le Petit Veauville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Riquier
Adresse
Rue Saint-Riquier, 76560 Héricourt-en-Caux
Ville
76560 Le Petit Veauville
Département
Seine-Maritime

Exposition de peintures 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Riquier Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPOSITION DE PEINTURE DE MR QUERTIER

Chapelle Saint-Riquier Rue Saint-Riquier, 76560 Héricourt-en-Caux Le Petit Veauville 76560 Seine-Maritime Normandie
EXPOSITION DE PEINTURE DE MR QUERTIER

À voir aussi à Le Petit Veauville (Seine-Maritime)