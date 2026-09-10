Exposition de peintures, Chapelle Saint-Riquier, Le Petit Veauville

Informations pratiques

Exposition de peintures 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Riquier Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPOSITION DE PEINTURE DE MR QUERTIER

Chapelle Saint-Riquier Rue Saint-Riquier, 76560 Héricourt-en-Caux Le Petit Veauville 76560 Seine-Maritime Normandie

EXPOSITION DE PEINTURE DE MR QUERTIER