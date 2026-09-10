AGENDA · Le Petit Veauville
Exposition de peintures, Chapelle Saint-Riquier, Le Petit Veauville
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Riquier · Le Petit Veauville
Informations pratiques
Exposition de peintures 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Riquier Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
EXPOSITION DE PEINTURE DE MR QUERTIER
Chapelle Saint-Riquier Rue Saint-Riquier, 76560 Héricourt-en-Caux Le Petit Veauville 76560 Seine-Maritime Normandie
EXPOSITION DE PEINTURE DE MR QUERTIER
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