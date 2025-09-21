Exposition de peintures Château de Dobert Avoise

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les membres de l’école de peinture de Solesmes sont venus poser leurs chevalet autour du château de Dobert au cours du mois de juin. Nous accueillons avec plaisir le fruit de leur travail, une trentaine de toiles, qui seront exposées dans une dépendance du château.

Une autre manière d’admirer l’architecture de Dobert et des bâtiments qui l’entourent.

Château de Dobert 72430 Avoise Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire Dobert est fléché à partir du village d’Avoise

Nathalie Le Brethon