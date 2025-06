Exposition de peintures – Chapelle Saint Hugues Châteauneuf-sur-Isère 21 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition de peintures Chapelle Saint Hugues 5 montée de Bel air Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Découvrez les œuvres du groupe 2 de la MJC lors d’une exposition artistique de peinture ! Le vernissage aura lieu le vendredi 20 juin à 18h30. Un rendez-vous artistique à ne pas manquer ! Venez nombreux !

.

Chapelle Saint Hugues 5 montée de Bel air

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr

English :

Discover the works of MJC Group 2 at an art exhibition! The vernissage takes place on Friday June 20 at 6.30pm. An artistic event not to be missed! Come one, come all!

German :

Entdecken Sie die Werke der Gruppe 2 des MJC bei einer künstlerischen Malausstellung! Die Vernissage findet am Freitag, den 20. Juni um 18:30 Uhr statt. Ein künstlerischer Termin, den Sie nicht verpassen sollten! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Scoprite le opere del Gruppo MJC 2 in occasione di una mostra d’arte! L’anteprima si terrà venerdì 20 giugno alle 18.30. Un evento artistico da non perdere! Venite tutti!

Espanol :

Descubra las obras del Grupo 2 del MJC en una exposición de arte El preestreno tendrá lugar el viernes 20 de junio a las 18.30 h. Un acontecimiento artístico que no debe perderse ¡Vengan todos!

L’événement Exposition de peintures Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-13 par Valence Romans Tourisme