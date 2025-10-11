Exposition de peintures Cheminement artistique par Marianne Renouf Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Place de la République Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-24 18:00:00

2025-10-11

Exposition de peinture Cheminement artistique par Marianne Renouf, proposée par l’association Sport et culture en pays sourdin. .

Place de la République Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 12 00 92 associationscps.secretaire@gmail.com

