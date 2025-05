Exposition de peintures: ciel et mer – Rue Foch Pornic, 24 mai 2025 15:30, Pornic.

Exposition de peintures: ciel et mer
Rue Foch Chapelle de l'hôpital
Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-05-24 15:30:00

fin : 2025-05-27 19:00:00

2025-05-24

2025-05-25

2025-05-26

2025-05-27

2025-05-28

2025-05-29

2025-05-30

2025-05-31

2025-06-01

2025-06-02

2025-06-03

2025-06-04

2025-06-05

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-09

2025-06-10

Exposition de peintures par l’artiste Francis Seninck.

Francis Seninck accrochera sur les cimaises de la Chapelle de l’hôpital une trentaine de toiles peintes à l’huile.

Son récit pictural privilégie le réel dans ses aspects les plus précis. Il peint donc avec un certain déterminisme figuratif le Littoral Breton puis quelques études Ciel et Mer en apportant une attention particulière à l’atmosphère qui se dégage du lieu. Pour ce faire, la lumière y tient une place prépondérante ; le flux et le reflux, le ciel et ses tourments, sont autant d’éléments qui illustrent la relation essentielle qui le lie à la nature. .

Rue Foch Chapelle de l’hôpital

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

Exhibition of paintings by artist Francis Seninck.

German :

Ausstellung von Gemälden des Künstlers Francis Seninck.

Italiano :

Mostra di dipinti dell’artista Francis Seninck.

Espanol :

Exposición de pinturas del artista Francis Seninck.

