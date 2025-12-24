Exposition de peintures contemporaines Imaginaire et créations, Auberge de Jeunesse Brest Brest

Exposition de peintures contemporaines Imaginaire et créations

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

L’auberge de jeunesse vous invite au prochain vernissage qui aura lieu le 09 janvier à 18 H.

Il s’agit d’une exposition de peinture abstraite de deux artistes locales Michelle Marc et Marie-Laurence Le Guillou .

Parcours pictural de MICHELLE MARC

Artiste autodidacte, je suis entrée tardivement en peinture par la petite porte une sensibilité pour l’art contemporain, des stages autour de la découverte des peintres avec l’Association Arénicole puis

des cours pour Adultes aux Beaux-arts de Brest , et le grand saut dans la création ,

Ma pratique tourne autour de l’acrylique et du pastel, je travaille surtout avec des spatules couteaux . Je pose les couleurs,

Je trace des formes, j’enlève, je rajoute, je passe sous l’eau, une harmonie se crée et la peinture se dévoile.

Aujourd’hui j’ai envie de faire partager mes peintures, de les faire voyager, de continuer à échanger autour de la création…

L’Art nous soigne de la brutalité du monde,

Il est plus que le nécessaire ,

c’est une nourriture pour l’imaginaire

Parcours de Marie-Laurence LE GUILLOU

J’ai toujours aimé peindre, dessiner,

Je me suis intéressée à la calligraphie française et à la peinture

chinoise et l’aquarelle pendant plus de 10 ans,

Maintenant je joue avec les couleurs, qui sont des

émotions et qui sont aussi des énergies,

Je travaille beaucoup les fonds pour trouver les sujets, les couleurs

et les mouvements qui conviennent à mon état d’esprit

Je vous souhaite une Bonne promenade au milieu de mes couleurs .

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 41 90 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures contemporaines Imaginaire et créations

L’événement Exposition de peintures contemporaines Imaginaire et créations Brest a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue