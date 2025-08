Exposition de peintures « Couleurs » Le château Coupiac

Le château 6, Place du manège Coupiac Aveyron

Au cœur des pierres anciennes du château, laissez-vous emporter par un voyage vibrant à travers les mille nuances de la peinture contemporaine.

Bénédicte Cerbelle et Isabelle Bot vous présentent « Couleurs » .

Le château 6, Place du manège Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 79 45 chateau.decoupiac@wanadoo.fr

English :

In the heart of the château’s ancient stones, let yourself be carried away on a vibrant journey through the thousand nuances of contemporary painting.

German :

Im Herzen der alten Steine des Schlosses können Sie sich auf eine vibrierende Reise durch die tausend Nuancen der zeitgenössischen Malerei begeben.

Italiano :

Nel cuore delle antiche pietre del castello, lasciatevi trasportare in un viaggio vibrante attraverso le mille sfumature della pittura contemporanea.

Espanol :

En el corazón de las antiguas piedras del castillo, déjese llevar en un vibrante viaje a través de los mil matices de la pintura contemporánea.

