Exposition de peintures, croquis et dessins de Bernard Verdeille L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Exposition de peintures, croquis et dessins de Bernard Verdeille

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 18h. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Du 7 novembre au 19 décembre 2025, les murs de notre école accueilleront l’artiste peintre Bernard Verdeille pour une exposition d’art gratuite.

Du 7 novembre au 19 décembre, les murs de notre école se transforment en galerie d’art à Marseille, accueillant l’artiste peintre Bernard Verdeille pour une exposition d’art gratuite à Marseille Come un sogno… Un ailleurs… encore et encore, el viaje continùa . Une belle occasion de plonger dans un univers pictural empreint de poésie, de voyage et de lumière méditerranéenne.









Le vernissage aura lieu le vendredi 7 novembre à 18h — un moment convivial pour rencontrer l’artiste et découvrir ses peintures et dessins, empreints d’une belle sensibilité méditerranéenne.





Ouverte à tous, cette exposition est une véritable invitation au voyage sensoriel et artistique.





Ce voyage — de la Méditerranée jusqu’à l’Inde, entre mythologie et modernité — fait écho à l’esprit même de l’exposition. Ici, l’art et les langues se rencontrent, se croisent et se partagent l’exposition est une invitation à découvrir la culture française, mais aussi à dialoguer avec d’autres horizons linguistiques et artistiques. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 38 95 88 contact@arcadellelingue.fr

English :

From November 7 to December 19, 2025, the walls of our school will welcome painter Bernard Verdeille for a free art exhibition.

German :

Vom 7. November bis zum 19. Dezember 2025 werden die Mauern unserer Schule den Maler Bernard Verdeille für eine kostenlose Kunstausstellung beherbergen.

Italiano :

Dal 7 novembre al 19 dicembre 2025, le pareti della nostra scuola accoglieranno il pittore Bernard Verdeille per una mostra d’arte gratuita.

Espanol :

Del 7 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, las paredes de nuestra escuela acogerán al pintor Bernard Verdeille para una exposición de arte gratuita.

