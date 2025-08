Exposition de peintures d’Annie Gadeau Galerie Barissardo La Ciotat

Exposition de peintures d’Annie Gadeau Galerie Barissardo La Ciotat jeudi 14 août 2025.

Exposition de peintures d’Annie Gadeau

Du 14/08 au 28/08/2025 le jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 13h et de 16h à 19h. Le dimanche de 10h30 à 12h30.

Rencontre avec l’artiste le samedi 16 août de 18h à 21h. Galerie Barissardo 7 Rue Canolle La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-14

Découvrez l’univers coloré d’Annie Gadeau à la galerie Barissardo à La Ciotat. Une exposition lumineuse où paysages, émotions et poésie picturale se rencontrent. À ne pas manquer !

Elevée dans la campagne, Annie Gadeau a toujours aimé quand elle était enfant et adolescente se nicher dans les petits coins de nature sauvages retirés, monter dans les arbres touffus et observer cachée dans le feuillage.



Depuis, son environnement à changé. Les petits coins sauvages se sont métamorphosés en routes mais les arbres touffus sont restés autour d’elle-même si elle n’y monte plus



Qui sommes-nous ? Que des êtres incorporés à la nature. Vivre c’est pour elle adhérer dans le sens d’être pour et aussi d’avoir un contact étroit avec la nature qui nous fait vivre, respirer, nous enchanter. .

Galerie Barissardo 7 Rue Canolle La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 29 99 41 galeriebarissardo@outlook.fr

English :

Discover the colourful world of Annie Gadeau at the Barissardo Gallery in La Ciotat. A luminous exhibition where landscapes, emotions and pictorial poetry come together. Not to be missed!

German :

Entdecken Sie die farbenfrohe Welt von Annie Gadeau in der Galerie Barissardo in La Ciotat. Eine leuchtende Ausstellung, in der Landschaften, Emotionen und bildliche Poesie aufeinander treffen. Nicht verpassen!

Italiano :

Scoprite il colorato universo di Annie Gadeau alla galleria Barissardo a La Ciotat. Una mostra luminosa dove paesaggi, emozioni e poesia pittorica si incontrano. Da non perdere!

Espanol :

Descubra el colorido universo de Annie Gadeau en la galería Barissardo de La Ciotat. Una exposición luminosa donde se dan cita paisajes, emociones y poesía pictórica. ¡No se la pierda!

L’événement Exposition de peintures d’Annie Gadeau La Ciotat a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de La Ciotat