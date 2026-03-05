Exposition de peintures Dans les pas de Giono, récit d’une balade en van Atelier-galerie Magma Die

Exposition de peintures Dans les pas de Giono, récit d’une balade en van

Atelier-galerie Magma 3, rue du Salin Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-09

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-09

Tine Panzuti a parcouru en van les chemins racontés par Jean Giono dans Voyage à pied dans la Haute-Drôme. Une aventure qui lui a inspiré de nouvelles œuvres, qu’elle vient achever à Magma lors d’une résidence de deux semaines.

.

Atelier-galerie Magma 3, rue du Salin Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes magma.galerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tine Panzuti took her van along the paths described by Jean Giono in Voyage à pied dans la Haute-Drôme. This adventure inspired her to create new works, which she will complete at Magma during a two-week residency.

L’événement Exposition de peintures Dans les pas de Giono, récit d’une balade en van Die a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays Diois