Exposition de peintures de Bordeaux à Martillac Route du Haut Nouchet Martillac

Exposition de peintures de Bordeaux à Martillac

Route du Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-11-21

Exposition de toiles et d’aquarelles peintes par Pascaline W.SIMARD. De Bordeaux aux Jardins de la Solitude, en passant par son propre jardin, l’artiste locale transporte entre des scènes urbaines et une contemplation bucolique.

Le vernissage aura lieu le 22/11 à 11h30 et sera accompagné d’une dégustation des vins du château Haut-Nouchet. .

Route du Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42

