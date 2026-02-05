Exposition de peintures de Christian Satin La Coccinelle Allègre
Exposition de peintures de Christian Satin
La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Début : Lundi 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
2026-04-04
Venez découvrir le travail de Christian Satin dans cette exposition intitulée du Tran-réalisme à l’art figératif .
Il se singularise dans le paysage artistique contemporain en utilisant de la peinture à l’huile sur une toile ou un panneau en bois.
La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
English :
Come and discover the work of Christian Satin in this exhibition entitled from Tran-realism to figural art .
He sets himself apart in the contemporary artistic landscape by using oil paint on canvas or wooden panels.
L’événement Exposition de peintures de Christian Satin Allègre a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay