Exposition de peintures de Christiane Koeppler- Des instants de Grâce Hall de l’Hôtel de Ville Sarreguemines mardi 21 octobre 2025.

Exposition de peintures de Christiane Koeppler- Des instants de Grâce

Hall de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Christiane Koeppler s’adonne au dessin depuis son plus jeune âge. Elle aborde avec un égal bonheur, le fusain, l’aquarelle et le pastel. Artiste autodidacte, elle n’a jamais pris de cours ou suivi une quelconque formation.

Elle a obtenu de nombreux prix, parmi lesquels le Prix des Arts de l’Académie Nationale de Metz en 1998 ou encore la médaille du Chevalier de l’Ordre Nationale des Arts et des Lettres en 2001.

Elle dispose à son actif de près de 46 ans de peinture.Tout public

English :

Christiane Koeppler has been drawing since she was a child. She is equally at home with charcoal, watercolor and pastel. A self-taught artist, she has never taken a course or followed any form of training.

She has won numerous awards, including the Prix des Arts de l’Académie Nationale de Metz in 1998 and the Médaille du Chevalier de l’Ordre Nationale des Arts et des Lettres in 2001.

She has nearly 46 years of painting to her credit.

German :

Christiane Koeppler zeichnet seit ihrer frühesten Kindheit. Sie zeichnet mit Kohle, Aquarell und Pastell mit gleicher Freude. Sie ist Autodidaktin und hat nie Unterricht genommen oder eine Ausbildung absolviert.

Sie hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter 1998 den Kunstpreis der Académie Nationale de Metz und 2001 die Medaille des Chevalier de l’Ordre Nationale des Arts et des Lettres (Ritter des Ordre Nationale des Arts et des Lettres).

Sie kann auf fast 46 Jahre Malerei zurückblicken.

Italiano :

Christiane Koeppler disegna fin da bambina. Si trova a suo agio anche con il carboncino, l’acquerello e il pastello. Artista autodidatta, non ha mai seguito un corso o una formazione.

Ha vinto numerosi premi, tra cui il Prix des Arts de l’Académie Nationale de Metz nel 1998 e il Chevalier de l’Ordre Nationale des Arts et des Lettres nel 2001.

Ha al suo attivo quasi 46 anni di pittura.

Espanol :

Christiane Koeppler dibuja desde niña. Se siente igual de cómoda con el carboncillo, la acuarela y el pastel. Artista autodidacta, nunca ha seguido ningún curso ni formación.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Prix des Arts de l’Académie Nationale de Metz en 1998 y el Chevalier de l’Ordre Nationale des Arts et des Lettres en 2001.

Lleva casi 46 años pintando.

