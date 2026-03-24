EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDINE ET PHILIPPE LEROY SOUEICHKFÉ Soueich
EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDINE ET PHILIPPE LEROY SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 1 avril 2026.
EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDINE ET PHILIPPE LEROY
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-01
Le SoueichKfé vous invite à découvrir l’exposition de Claudine et Philippe Leroy !
Exposition de peintures de Claudine et Philippe LEROY
Aux horaires d’ouverture du SoueichKfé.
Entrée libre pour les adhérents adhésion 5 €
Découvrez des portraits et paysages oniriques réalisés à l’huile, au crayon, au Bic, à l’aquarelle… sur des supports variés. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
SoueichKfé invites you to discover Claudine and Philippe Leroy?s exhibition!
L’événement EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDINE ET PHILIPPE LEROY Soueich a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE