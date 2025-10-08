Exposition de peintures de Danièle Rousseau « Floraison et Murmures du Monde » à la médiathèque de Senlis Senlis

1 Place Saint-Pierre Senlis Oise

Début : 2025-10-08 09:30:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

2025-10-08

Les Amis de la Bibliothèque de Senlis et la Médiathèque de Senlis vous présentent une exposition de peinture de Danielle Rousseau.

Deux ateliers de peinture se dérouleront samedi 11 octobre à 14h30 pour les adultes et mercredi 15 octobre à 14h30 pour les enfants .

Entrée libre pour l’exposition. Sur inscription pour les ateliers. 0 .

1 Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 32 04 03

