Exposition de peintures de Donatella T.

32 Rue Jules Lemaître Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-27

Exposition de peintures (huile) de Donatella T.

À cette occasion, un livret composé de textes et de reproductions des peintures de l’artiste a été édité.

Pratique exposition visible au 32 rue Jules Lemaitre de 10h à 13h et de 15h à 19h les 20, 21, 22, & 27, 28, 29 mars.

Entrée libre. .

32 Rue Jules Lemaître Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 86 03 11 61

English : Exposition de peintures de Donatella T.

L’événement Exposition de peintures de Donatella T. Bretoncelles a été mis à jour le 2025-12-01 par OT CdC Coeur du Perche