Exposition de peintures de Donatella T. Bretoncelles vendredi 20 mars 2026.
32 Rue Jules Lemaître Bretoncelles Orne
Début : Vendredi 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
2026-03-20 2026-03-27
Exposition de peintures (huile) de Donatella T.
À cette occasion, un livret composé de textes et de reproductions des peintures de l’artiste a été édité.
Pratique exposition visible au 32 rue Jules Lemaitre de 10h à 13h et de 15h à 19h les 20, 21, 22, & 27, 28, 29 mars.
Entrée libre. .
+33 6 86 03 11 61
