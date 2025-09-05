Exposition de Peintures de Jacques Drège Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-16

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02

Peintre passionné, Jacques Drège présente à la Maison des Patrimoines une sélection de toiles réalisées au fil de plusieurs décennies. Formé aux Arts appliqués à Paris, il a travaillé en cabinet d’architecture et également comme décorateur d’espaces pour l’historique ORTF, l’Office de radiodiffusion-télévision française. Depuis les années 2000, il se consacre entièrement à la peinture, explorant une grande variété de techniques et de matières pour donner vie à des œuvres figuratives, colorées et sensibles, invitant à un voyage unique dans l’univers d’un artiste aux multiples talents.

Vernissage le 5 septembre à 18h 00.

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com

