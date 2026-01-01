Exposition de peintures de Jean-Marie Cherruault Vittel

Exposition de peintures de Jean-Marie Cherruault

Jean Marie Cherruault est un artiste qui vit et travaille dans les Vosges à Epinal.

Enfant il fut impressionné par un tableau du grand Maître Georges de la Tour qui fit naître en lui la vocation d’artiste peintre.

Autodidacte, c’est en observant les copistes au musée du Louvre qu’il commença son long apprentissage en reproduisant les oeuvres des grands Maîtres. Son admiration se dirige vers les coloristes et les maîtres du clair obscur de Verrmeer au Caravage, il aime particulièrement De la Tour, Velasquez et les peintres du 17è.

Adepte d’une technique proche de l’hyperréalisme, il peint uniquement à l’huile. Le cinéma influence également son oeuvre pour les cadrages, les plans dynamiques et certains effets de floutage.

Après une période de naïf fantastique qui pouvait le rapprocher de certains artistes Flamand comme Brueghel, ses travaux s’orientent vers des thèmes volontairement inquiétants qui empruntent à l’univers romanesque de Lewis Carroll et au cinéma de Tim Burton. On peut également discerner chez lui des influences croisées de Bosch et du Maître danois Hammershoi.Tout public

Jean Marie Cherruault is an artist who lives and works in Epinal, Vosges.

As a child, he was impressed by a painting by the great master Georges de la Tour, which inspired his vocation as a painter.

Self-taught, he began his long apprenticeship reproducing the works of the great masters by observing the copyists at the Louvre. His admiration is for colorists and masters of chiaroscuro, from Verrmeer to Caravaggio, and he is particularly fond of De la Tour, Velasquez and the painters of the 17th century.

An adept of a technique close to hyperrealism, he paints exclusively in oils. Cinema also influences his work, with its framing, dynamic shots and certain blurring effects.

After a period of naïve fantasy that could bring him closer to certain Flemish artists such as Brueghel, his work turns towards deliberately disturbing themes that borrow from the novelistic universe of Lewis Carroll and the cinema of Tim Burton. His work is also influenced by Bosch and the Danish master Hammershoi.

