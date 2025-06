Exposition de peintures de Jean-Pierre Aerts La peinture est la musique du silence – Vitrines rue de la Halle Souillac 25 juin 2025 07:00

Lot

Exposition de peintures de Jean-Pierre Aerts La peinture est la musique du silence Vitrines rue de la Halle 10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-06-25

Exposition de Jean-Pierre Aerts, artiste peintre, en hommage au festival de jazz de Souillac. Cet événement offre une rencontre harmonieuse entre le dessin et la sonorité, proposant deux regards croisés entre peinture et musique.

L’exposition présente des œuvres inspirées par la musique et ses instruments, mêlant styles figuratif, symboliste et abstrait, tout en retraçant un parcours artistique à travers le XXe siècle, avec la guitare comme fil conducteur.

Les œuvres sont visibles dans les vitrines situées rue de la Halle, ainsi que dans la section jeunesse.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque accessible à tous entrée libre.

Vitrines rue de la Halle 10 rue de la Halle

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

English :

Exhibition by painter Jean-Pierre Aerts in tribute to the Souillac Jazz Festival. This event offers a harmonious encounter between drawing and sound, proposing two crossroads between painting and music.

The exhibition presents works inspired by music and its instruments, mixing figurative, symbolist and abstract styles, while tracing an artistic journey through the 20th century, with the guitar as a common thread.

The works can be seen in the showcases on rue de la Halle, as well as in the youth section.

Library opening hours ? open to all ? free admission.

German :

Ausstellung des Malers Jean-Pierre Aerts als Hommage an das Jazzfestival in Souillac. Dieses Ereignis bietet eine harmonische Begegnung zwischen Zeichnung und Klang und schlägt zwei gekreuzte Blicke zwischen Malerei und Musik vor.

Die Ausstellung zeigt Werke, die von der Musik und ihren Instrumenten inspiriert sind, und vermischt figurative, symbolistische und abstrakte Stile, wobei ein künstlerischer Weg durch das 20.

Die Werke sind in den Schaufenstern in der Rue de la Halle sowie in der Jugendabteilung zu sehen.

Öffnungszeiten der Bibliothek ? für alle zugänglich ? freier Eintritt.

Italiano :

Una mostra del pittore Jean-Pierre Aerts in omaggio al Festival Jazz di Souillac. Questo evento propone un incontro armonioso tra disegno e suono, offrendo due incroci tra pittura e musica.

La mostra presenta opere ispirate alla musica e ai suoi strumenti, combinando stili figurativi, simbolisti e astratti, tracciando un percorso artistico attraverso il XX secolo, con la chitarra come filo conduttore.

Le opere sono visibili nelle vetrine di rue de la Halle e nella sezione dedicata ai giovani.

Orari di apertura della biblioteca: aperta a tutti, con ingresso gratuito.

Espanol :

Una exposición del pintor Jean-Pierre Aerts en homenaje al Festival de Jazz de Souillac. Este evento propone un encuentro armonioso entre el dibujo y el sonido, ofreciendo dos encrucijadas entre la pintura y la música.

La exposición presenta obras inspiradas en la música y sus instrumentos, combinando estilos figurativos, simbolistas y abstractos, al tiempo que traza un recorrido artístico a lo largo del siglo XX, con la guitarra como hilo conductor.

Las obras pueden verse en las vitrinas de la rue de la Halle, así como en la sección para jóvenes.

Horario de apertura de la biblioteca ? abierto a todos ? entrada gratuita.

