Exposition de peintures de Jeanine Abadiano Le Blanc
samedi 24 octobre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Exposition de peintures de Jeanine Abadiano
4 Rue du Moulin Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-11-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Exposition de peintures / Portraits de famille Dena Bohemiak.
Exposition de peintures par Jeanine Abadiano (JAD).
Portraits de famille Dena Bohemiak. .
4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 33 expo.leblanc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sylvie Bruneau is a visual artist whose work oscillates between figuration and abstraction, exploring themes such as time, space and otherness. ?
L’événement Exposition de peintures de Jeanine Abadiano Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- Portes ouvertes aux entraînements de Septembre ! Le Blanc 15 septembre 2026
- Scéne ouverte Le Blanc 16 septembre 2026
- Le Café Bien fait sa rentrée ! Le Blanc 17 septembre 2026
- Concert les PéPés Le Blanc 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture Le Blanc 19 septembre 2026