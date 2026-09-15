Informations pratiques

Le Blanc

Exposition de peintures de Jeanine Abadiano

4 Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-11-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Exposition de peintures / Portraits de famille Dena Bohemiak.

Exposition de peintures par Jeanine Abadiano (JAD).

Portraits de famille Dena Bohemiak. .

4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 33 expo.leblanc@gmail.com

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English :

Sylvie Bruneau is a visual artist whose work oscillates between figuration and abstraction, exploring themes such as time, space and otherness. ?

L’événement Exposition de peintures de Jeanine Abadiano Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne