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AGENDA · Le Blanc

Exposition de peintures de Jeanine Abadiano Le Blanc

samedi 24 octobre 2026 · Le Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
4 Rue du Moulin
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Exposition de peintures de Jeanine Abadiano

4 Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-11-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Exposition de peintures / Portraits de famille Dena Bohemiak.
Exposition de peintures par Jeanine Abadiano (JAD).
Portraits de famille Dena Bohemiak.   .

4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 33  expo.leblanc@gmail.com

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English :

Sylvie Bruneau is a visual artist whose work oscillates between figuration and abstraction, exploring themes such as time, space and otherness. ?

L’événement Exposition de peintures de Jeanine Abadiano Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne

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