Exposition de peintures de l’artiste Julie Mertzweiller Galerie Barissardo La Ciotat

Exposition de peintures de l’artiste Julie Mertzweiller Galerie Barissardo La Ciotat mardi 29 juillet 2025.

Exposition de peintures de l’artiste Julie Mertzweiller

Du 29/07 au 13/08/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 13h et de 15h à 20h.

Vernissage de l’exposition le jeudi 31 juillet à partir de 18h. Galerie Barissardo 7 Rue Canolle La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-29

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-29

La galerie Barissardo vous invite à admirer les nombreuses œuvres réalisées par l’artiste Julie Mertzweiller dans le cadre de cette magnifique exposition.

De ses débuts au pastel jusqu’à ses tournoiements de peintures d’aujourd’hui. Le travail de Julie comporte toujours la même force, toujours les mêmes juxtapositions audacieuses de couleurs rendues irréelles par la façon vertigineuse qu’elle a de concevoir le mouvement.



L’instant pastellisé et suspendu d’autrefois, est devenu avec le pinceau, basculement, vertige, chute et emportement. Comme une bourrasque qui emporte les corps de ses sujets, pour les amener sous nos yeux. Il s’en dégage à la fois une puissance douce et une poésie tout à fait unique.



En tant que scénographe, Julie Mertzweiller a toujours approché les espaces, les univers, les personnages, les dramaturgies en dessinant, en peignant à la lecture des textes, en amont de la conception des décors, des costumes.

Et puis un jour qui remonte maintenant à plusieurs années, elle a commencé à peindre, à créer ses propres univers ; ses personnages sont assis, en attente, en regards ou en mouvement, en course, en départs, dans l’élan ! En vie ! .

Galerie Barissardo 7 Rue Canolle La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 29 99 41 galeriebarissardo@outlook.fr

English :

Galerie Barissardo invites you to admire the many works created by artist Julie Mertzweiller as part of this magnificent exhibition.

German :

Die Galerie Barissardo lädt Sie ein, die zahlreichen Werke zu bewundern, die die Künstlerin Julie Mertzweiller im Rahmen dieser wunderbaren Ausstellung geschaffen hat.

Italiano :

La Galerie Barissardo vi invita ad ammirare le numerose opere create dall’artista Julie Mertzweiller nell’ambito di questa magnifica mostra.

Espanol :

La Galería Barissardo le invita a admirar las numerosas obras creadas por la artista Julie Mertzweiller en el marco de esta magnífica exposición.

L’événement Exposition de peintures de l’artiste Julie Mertzweiller La Ciotat a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme de La Ciotat