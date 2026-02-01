Exposition de peintures de l’atelier Nadine Ulukaya

Hall de l’hôtel de Ville place Messmer Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 13:30:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

L’artiste et ses élèves exposent leurs peintures dans le hall de l’hôtel de ville. Entrée libre durant les heures d’ouverture de la mairie.Tout public

0 .

Hall de l’hôtel de Ville place Messmer Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 28 97 93 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artist and his students exhibit their paintings in the hall of the town hall. Free admission during Town Hall opening hours.

L’événement Exposition de peintures de l’atelier Nadine Ulukaya Sarrebourg a été mis à jour le 2026-01-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG