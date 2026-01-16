Exposition de peintures de Lydie Texier La Coccinelle Allègre

Exposition de peintures de Lydie Texier

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-02 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Peintre au couteau, Lydie Texier fait ressentir dans chacune de ses oeuvres l’optimisme, la gaieté et le dynamisme qui la caractérisent.

Venez découvrir son travail à la Coccinelle !

.

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A knife painter, Lydie Texier brings her characteristic optimism, cheerfulness and dynamism to each of her works.

Come and discover her work at La Coccinelle!

L’événement Exposition de peintures de Lydie Texier Allègre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay