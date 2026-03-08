Exposition de Peintures de Madame TIXIER Nicole Châtelus-le-Marcheix

Exposition de Peintures de Madame TIXIER Nicole

29 Rue des 2 Ponts Châtelus-le-Marcheix Creuse

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-07

2026-03-21 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-24

L’Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix vous invite à venir admirer les peintures de Madame TIXIER Nicole.

Vernissage le samedi 28 mars à 11h 00, à la bibliothèque.

29 Rue des 2 Ponts Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 37 53 alcm@wanadoo.fr

