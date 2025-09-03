Exposition de peintures de Mademoiselle Bouche Rue du Four Mâlain

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-28

2025-09-03

Venez découvrir les peintures chatoyantes de Mademoiselle Bouche en exposition au château de Mâlain !

Caroline Perroud est une artiste qui est née et a grandi à Dijon. Elle a imaginé un personnage qui donnera son nom d’artiste Mademoiselle Bouche.

Illustrations de presse, couvertures de livres, dessins et peintures sur toile, Mademoiselle Bouche se spécialise dans le portrait d’icônes, de Comics et d’animaux, tous très colorés et fantaisistes.

Après avoir vendu des œuvres chez Drouot, un galeriste s’est intéressé à son univers.

Elle exposera dans les grands salons parisiens, notamment à Bastille et à la Villette au Salon Art et Décoration.

À l’étranger, son personnage Mademoiselle Bouche, une mascotte filaire en forme de bouche est commercialisée dans de grands magasins au Japon.

En 2021, la ville de Saulieu l’a choisie pour réaliser une réinterprétation du célèbre Ours de François Pompon pour la célébration de son centenaire. L’œuvre sera exposée en très grand format dans la ville et est aujourd’hui visible au Musée François Pompon.

Mademoiselle Bouche a aussi été sélectionnée par le Salon National des Artistes Animaliers en 2021 et 2022, et par le Jury du prestigieux salon d’art contemporain ART CAPITAL en 2024.

Aujourd’hui, elle fait imprimer ses créations sur plexiglas, une technique graphique innovante qui valorise son travail artistique et son univers essentiellement coloré.

Depuis 20 ans, son travail artistique consiste à apporter un regard fantaisiste aux figures et personnages qui l’inspirent, qu’il s’agisse d’icônes masculines et féminines, de personnalités, de super-héros, de penseurs, mais aussi d’animaux.

Elle aime mettre en scène les animaux dans la vie quotidienne, leur faire porter des accessoires qui nous rappellent que nous, êtres humains, leur sommes très semblables. Maquillés d’un rouge à lèvre, la bouche est sa signature, c’est sa façon de leur donner la parole.

Imaginer, rêver, jouer, c’est tout un univers fantastique que la vie nous inspire et qui se révèle en chacun de nous grâce à l’art. Mademoiselle Bouche .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

