Exposition de peintures de Manu Fromont Arnayon vendredi 25 juillet 2025.

dans la chapelle, le temple et la mairie du village Arnayon Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-08-03 20:00:00

2025-07-25 2025-08-01

Rencontre possible avec l’artiste tous les jours, il y dédicacera ses deux derniers livres » Plus loin » et « La spirale du Frelon ».

dans la chapelle, le temple et la mairie du village Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 36 55 69

English :

You can meet the artist every day, and he will be signing his two latest books, « Plus loin » and « La spirale du Frelon ».

German :

Täglich ist ein Treffen mit dem Künstler möglich. Er wird seine beiden neuesten Bücher » Plus loin » und « La spirale du Hornet » signieren.

Italiano :

Ogni giorno è possibile incontrare l’artista, che firmerà i suoi due ultimi libri, « Plus loin » e « La spirale du Frelon ».

Espanol :

Podrá conocer al artista todos los días, y firmará sus dos últimos libros, « Plus loin » y « La spirale du Frelon ».

