Exposition de peintures de Marie FUCHS « Un monde en Bleu » Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Exposition de peintures de Marie FUCHS « Un monde en Bleu » Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés vendredi 1 août 2025.

Exposition de peintures de Marie FUCHS « Un monde en Bleu »

Rue du Prieuré Prieuré Salle d’exposition « Alain Thouret » Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 14:30:00

fin : 2025-08-10 18:30:00

Date(s) :

2025-08-01

Marie FUCHS, née en Franche-Comté, a grandi en Alsace où elle vit toujours. Elle a débuté la peinture par l’aquarelle à la fin des années 90 et a eu un véritable coup de cœur pour le turquoise, cette nuance particulière qu’elle décline depuis 15 ans.

.

Rue du Prieuré Prieuré Salle d’exposition « Alain Thouret » Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 12 91 64 brigitte.herve2@orange.fr

English :

Marie FUCHS, born in Franche-Comté, grew up in Alsace, where she still lives. She began painting with watercolors in the late 90s, and fell in love with turquoise, a particular shade she has been working with for 15 years.

German :

Marie FUCHS wurde in der Franche-Comté geboren und wuchs im Elsass auf, wo sie auch heute noch lebt. Sie begann Ende der 90er Jahre mit der Aquarellmalerei und verliebte sich in Türkis, diesen besonderen Farbton, den sie seit 15 Jahren variiert.

Italiano :

Marie FUCHS è nata in Franca Contea ed è cresciuta in Alsazia, dove vive tuttora. Ha iniziato a dipingere con gli acquerelli alla fine degli anni ’90 e si è innamorata del turchese, una tonalità speciale con cui lavora da 15 anni.

Espanol :

Marie FUCHS nació en el Franco Condado y creció en Alsacia, donde sigue viviendo. Empezó a pintar con acuarela a finales de los 90 y se enamoró del turquesa, un tono especial con el que trabaja desde hace 15 años.

L’événement Exposition de peintures de Marie FUCHS « Un monde en Bleu » Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-07-19 par Vichy Destinations