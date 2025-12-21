Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour, Restaurant de la Tour Lembeye
Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour, Restaurant de la Tour Lembeye mardi 6 janvier 2026.
Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour
Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 19:00:00
fin : 2026-02-28 21:00:00
Date(s) :
2026-01-06
Exposition de peinture de Maurice DUMESTRE. .
Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 97 16 steffanmichel@me.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour
L’événement Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour Lembeye a été mis à jour le 2025-12-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran