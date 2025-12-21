Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour, Restaurant de la Tour Lembeye

Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-06 19:00:00
fin : 2026-02-28 21:00:00

2026-01-06

Exposition de peinture de Maurice DUMESTRE.   .

Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

