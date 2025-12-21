Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour, Restaurant de la Tour Lembeye

Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour

Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 19:00:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

Date(s) :

2026-01-06

Exposition de peinture de Maurice DUMESTRE. .

Restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 97 16 steffanmichel@me.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour

L’événement Exposition de peintures de Maurice DUMESTRE, au restaurant De la Tour Lembeye a été mis à jour le 2025-12-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran