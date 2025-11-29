Exposition de peintures de Patrick Quédoc ESPARROS Esparros

Exposition de peintures de Patrick Quédoc

ESPARROS A la bibliothèque Esparros Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La Bibliothèque d’Esparros propose une exposition de peintures de Patrick Quédoc. A voir tous les samedis matins de 10h à 12h.

Le vernissage a lieu le 28 novembre à 17h en présence de l’artiste.

ESPARROS A la bibliothèque Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

English :

The Esparros Library presents an exhibition of paintings by Patrick Quédoc. On view every Saturday morning from 10am to 12pm.

The vernissage takes place on November 28 at 5pm, in the presence of the artist.

German :

Die Bibliothek von Esparros bietet eine Ausstellung mit Gemälden von Patrick Quédoc. Zu sehen ist sie jeden Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr.

Die Vernissage findet am 28. November um 17 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt.

Italiano :

La Biblioteca Esparros ospita una mostra di dipinti di Patrick Quédoc. La mostra è visitabile ogni sabato mattina dalle 10 alle 12.

Il vernissage si svolge il 28 novembre alle 17.00 alla presenza dell’artista.

Espanol :

La Biblioteca de Esparros acoge una exposición de pinturas de Patrick Quédoc. Se podrá visitar todos los sábados por la mañana, de 10.00 a 12.00 horas.

El vernissage tendrá lugar el 28 de noviembre a las 17h en presencia del artista.

