Exposition de peintures de Pierre Gozlan Bréviandes

Exposition de peintures de Pierre Gozlan

Médiathèque de Bréviandes

2025-09-29 14:00:00

2025-10-10 18:00:00

2025-09-29

Parcours artistique du peintre Pierre GOZLAN

« Artiste peintre depuis de longue date, et ancien professeur de dessin-peinture, je me suis produit dans plusieurs expositions partout à Troyes et sa région, puis en France et à l’étranger.

Aujourd’hui, J’affectionne plus particulièrement une peinture contemporaine à thèmes.

C’est ainsi, que mes toiles exposées ici, sous un style de peinture moderne et contemporaine, montrent et peuvent être lues pour tout public.

Souvent sur des sujets de peinture, musique, et femmes sont mis en évidence.

Mais mes créations ne s’arrêtent pas là, c’est ainsi que j’avais participé à la création de tableaux de décors de théâtre, de peintures religieuses, création de vitraux à la restauration de la maison RACHI de Troyes.

Depuis 2021, j’ai eu le privilège d’être reconnu comme artiste-peintre côté par la fondation AKOUN et plus anciennement par des prix et récompenses tout le long de ma carrière artistique. » .

Médiathèque de Bréviandes
Bréviandes 10450 Aube Grand Est
+33 3 25 49 29 78
contact@mediatheque-breviandes.fr

