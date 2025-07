Exposition de peintures de Ronan Le vourc’h maison des associations Cléder

Exposition de peintures de Ronan Le vourc’h

maison des associations Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Début : 2025-07-25 10:30:00

fin : 2025-08-16 18:30:00

2025-07-25

Au travers de ma peinture, j’essaie d’avoir un autre regard sur les paysages de Bretagne en proposant de nouvelles façons de présenter la côte du Nord Finistère.

A la recherche recherche des « sombres lumineux »j’aimerai retranscrire l’atmosphère des ciels changeant et chargés de l’hiver et du printemps (parfois sombre) ainsi que les lumières si particulières du bord de mer au travers d’une couleur riche et contrastée où le motif devient parfois secondaire… La nouvelle série, riche d’une quarantaine de toiles, fait place cette année à plus de végétal et de couleurs vives… .

