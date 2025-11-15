Exposition de peintures de Sylvie Bruneau Le Blanc

Exposition de peintures de Sylvie Bruneau Le Blanc samedi 15 novembre 2025.

Exposition de peintures de Sylvie Bruneau

4 Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Sylvie Bruneau est une artiste plasticienne dont les œuvres oscillent entre figuration et abstraction, explorant des thèmes comme le temps, l’espace et l’altérité. ​

Ses peintures sont une démonstration magistrale d’expressionnisme abstrait, transcendant les frontières traditionnelles pour induire un dialogue intérieur sur le chaos et l’équilibre. Sa palette de couleurs vibrantes et ses textures complexes créent une dimension tactile, presque sculpturale, qui invite à l’exploration visuelle. L’agencement des teintes et des volumes génère une harmonie plastique, révélant un ordre sous-jacent puissant, d’une authentique valeur méditative permettant d’atteindre la sérénité. Les œuvres de Sylvie Bruneau sont immersives, témoignant de vigueur et de subtilité, offrant une expérience tout à la fois apaisante et stimulante. .

4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 33 expo.leblanc@gmail.com

English :

Sylvie Bruneau is a visual artist whose work oscillates between figuration and abstraction, exploring themes such as time, space and otherness. ?

German :

Sylvie Bruneau ist eine bildende Künstlerin, deren Werke zwischen Figuration und Abstraktion schwanken und Themen wie Zeit, Raum und Andersartigkeit erforschen. ?

Italiano :

Sylvie Bruneau è un’artista visiva il cui lavoro oscilla tra figurazione e astrazione, esplorando temi come il tempo, lo spazio e l’alterità. ?

Espanol :

Sylvie Bruneau es una artista visual cuya obra oscila entre la figuración y la abstracción, explorando temas como el tiempo, el espacio y la alteridad. ?

