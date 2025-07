Exposition de peintures, de tableaux en verre et de céramiques raku Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Exposition de peintures, de tableaux en verre et de céramiques raku

Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Lundi 2025-07-15

2025-07-26

2025-07-15

Exposition de peintures de Philippe BRUN-NEY, de tableaux en verre de Jacqueline BRUN-NEY et de céramiques raku de Catherine CHENU.

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

Exhibition of paintings by Philippe BRUN-NEY, glass paintings by Jacqueline BRUN-NEY and raku ceramics by Catherine CHENU.

German :

Ausstellung von Gemälden von Philippe BRUN-NEY, Glasbildern von Jacqueline BRUN-NEY und Raku-Keramiken von Catherine CHENU.

Italiano :

Mostra di dipinti di Philippe BRUN-NEY, dipinti su vetro di Jacqueline BRUN-NEY e ceramiche raku di Catherine CHENU.

Espanol :

Exposición de pinturas de Philippe BRUN-NEY, pinturas en vidrio de Jacqueline BRUN-NEY y cerámica raku de Catherine CHENU.

