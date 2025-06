Exposition de peintures de Valery Boudière Le Pouvoir des fleurs – Galerie Le Lieu Dit Calès 28 juin 2025 14:00

Lot

Exposition de peintures de Valery Boudière Le Pouvoir des fleurs Galerie Le Lieu Dit 375 Chem. de Sainte-Marie Calès Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Inspiré par le graffiti qu’il pratique depuis les années 90, la peinture classique et les comics, ses œuvres s’expriment par un goût particulier pour les couleurs vives. Les sujets, qu’il aborde dans un style illustratif

Jeudi, samedi et sur rendez-vous de 14h à 18h à la Galerie Le Lieu Dit

.

Galerie Le Lieu Dit 375 Chem. de Sainte-Marie

Calès 46350 Lot Occitanie

English :

Inspired by graffiti, which he has been practicing since the 90s, classical painting and comic books, his works express a particular taste for bright colors. His subjects, which he tackles in an illustrative style

Thursday, Saturday and by appointment from 2 pm to 6 pm at Galerie Le Lieu Dit

German :

Inspiriert von Graffiti, das er seit den 90er Jahren betreibt, klassischer Malerei und Comics, drücken sich seine Werke durch eine besondere Vorliebe für leuchtende Farben aus. Die Themen, die er in einem illustrativen Stil behandelt

Donnerstag, Samstag und nach Vereinbarung von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Galerie Le Lieu Dit

Italiano :

Ispirato dai graffiti, che pratica dagli anni ’90, dalla pittura classica e dai fumetti, il suo lavoro esprime un gusto particolare per i colori vivaci. I suoi soggetti, che affronta con uno stile illustrativo, sono vari come i suoi dipinti

Giovedì, sabato e su appuntamento dalle 14.00 alle 18.00 presso la Galerie Le Lieu Dit

Espanol :

Inspirado por el graffiti, que practica desde los años 90, la pintura clásica y el cómic, su obra expresa un gusto particular por los colores vivos. Sus temas, que aborda con un estilo ilustrativo, son tan variados como sus cuadros

Jueves, sábado y previa cita de 14:00 a 18:00 en la Galería Le Lieu Dit

L’événement Exposition de peintures de Valery Boudière Le Pouvoir des fleurs Calès a été mis à jour le 2025-06-15 par OT Vallée de la Dordogne