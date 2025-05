Exposition de peintures – Salle Thérèse Praet Doudeauville-en-Vexin, 22 juin 2025 10:00, Doudeauville-en-Vexin.

Eure

Exposition de peintures Salle Thérèse Praet 13 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 17:30:00

2025-06-22

Exposition des réalisations des peintres de l’Atelier de Doudeauville.

Vernissage à partir de 11h.

Les peintres présents seront Denise Artaud, Marie-Anne Pordié, Dominique Prévert, Éléna Lemoine, Françoise Lebrun, Catherine Girod, Martine Leclerc-Lanchec, Valérie Bezard et Philippe Marcilly.

Salle Thérèse Praet 13 Rue Saint-Aubin

Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie atelier.doudeauville@orange.fr

English : Exposition de peintures

Exhibition of works by painters from the Atelier de Doudeauville.

Vernissage from 11am.

The painters present will be Denise Artaud, Marie-Anne Pordié, Dominique Prévert, Éléna Lemoine, Françoise Lebrun, Catherine Girod, Martine Leclerc-Lanchec, Valérie Bezard and Philippe Marcilly.

German :

Ausstellung der Errungenschaften der Maler des Ateliers von Doudeauville.

Vernissage ab 11 Uhr.

Die anwesenden Malerinnen sind: Denise Artaud, Marie-Anne Pordié, Dominique Prévert, Éléna Lemoine, Françoise Lebrun, Catherine Girod, Martine Leclerc-Lanchec, Valérie Bezard und Philippe Marcilly.

Italiano :

Mostra di opere di pittori dell’Atelier de Doudeauville.

Inaugurazione alle 11.00.

I pittori presenti saranno Denise Artaud, Marie-Anne Pordié, Dominique Prévert, Éléna Lemoine, Françoise Lebrun, Catherine Girod, Martine Leclerc-Lanchec, Valérie Bezard e Philippe Marcilly.

Espanol :

Exposición de obras de pintores del Atelier de Doudeauville.

Inauguración a las 11h.

Los pintores presentes serán Denise Artaud, Marie-Anne Pordié, Dominique Prévert, Éléna Lemoine, Françoise Lebrun, Catherine Girod, Martine Leclerc-Lanchec, Valérie Bezard y Philippe Marcilly.

