Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025 Val de Louyre et Caudeau

Halle de Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Exposition de peinture à Sainte-Alvère du 14 au 27 août, venez découvrir une exposition de peinture à la Halle de Sainte-Alvère, à Val de Louyre et Caudeau.
Exposition de peinture à Sainte-Alvère du 14 au 27 août, venez découvrir une exposition de peinture à la Halle de Sainte-Alvère, dans la commune du Val de Louyre et Caudeau.
Cinq artistes vous présentent leurs œuvres Marc Cerutti, Francine Deschamps, Monique Stanciu, Dany Weltz et Corinne Woillard.
Horaires d’ouverture :
Lundi 9h à 13h.
Mardi, mercredi, jeudi 13h à 19h.
Vendredi 18h à 21h.
Samedi 13h à 17h.
Entrée libre. .
Halle de Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85
Painting exhibition in Sainte-Alvère: from 14 to 27 August, come and discover a painting exhibition at the Halle de Sainte-Alvère, in Val de Louyre et Caudeau.
Opening hours:
Monday: 9 a.m. to 1 p.m.
Tuesday, Wednesday, Thursday: 1 p.m. to 7 p.m.
Friday: 6 p.m. to 9 p.m.
Saturday: 1 p.m. to 5 p.m
Gemäldeausstellung in Sainte-Alvère: Vom 14. bis 27. August können Sie in der Halle von Sainte-Alvère, in Val de Louyre und Caudeau eine Gemäldeausstellung besuchen.
Öffnungszeiten :
Montag: 9.00 bis 13.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 13h bis 19h
Freitag: 18 Uhr bis 21 Uhr
Samstag: 13 bis 17 Uhr
Freier Eintritt.
Mostra di pittura a Sainte-Alvère: dal 14 al 27 agosto, venite a scoprire una mostra di pittura presso la Halle de Sainte-Alvère, a Val de Louyre e Caudeau.
Orari di apertura:
Lunedì: dalle 9.00 alle 13.00
Martedì, mercoledì, giovedì: dalle 13.00 alle 19.00
Venerdì: dalle 18.00 alle 21.00
Sabato: dalle 13.00 alle 17.00
Ingresso libero.
Exposición de pintura en Sainte-Alvère: del 14 al 27 de agosto, venga a descubrir una exposición de pintura en la Halle de Sainte-Alvère.
Horario de apertura:
Lunes: de 9:00 a 13:00.
Martes, miércoles y jueves: de 13:00 a 19:00.
Viernes: de 18:00 a 21:00.
Sábado: de 13:00 a 17:00.
Entrada libre.
