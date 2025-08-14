Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025 Val de Louyre et Caudeau

Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025 Val de Louyre et Caudeau jeudi 14 août 2025.

Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025

Halle de Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-14

Exposition de peinture à Sainte-Alvère du 14 au 27 août, venez découvrir une exposition de peinture à la Halle de Sainte-Alvère, à Val de Louyre et Caudeau.

Horaires d’ouverture

Lundi 9h à 13h

Mardi, mercredi, jeudi 13h à 19h

Vendredi 18h à 21h

Samedi 13h à 17h

Entrée libre.

Exposition de peinture à Sainte-Alvère du 14 au 27 août, venez découvrir une exposition de peinture à la Halle de Sainte-Alvère, dans la commune du Val de Louyre et Caudeau.

Cinq artistes vous présentent leurs œuvres Marc Cerutti, Francine Deschamps, Monique Stanciu, Dany Weltz et Corinne Woillard.

Horaires d’ouverture :

Lundi 9h à 13h.

Mardi, mercredi, jeudi 13h à 19h.

Vendredi 18h à 21h.

Samedi 13h à 17h.

Entrée libre. .

Halle de Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85

English : Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025

Painting exhibition in Sainte-Alvère: from 14 to 27 August, come and discover a painting exhibition at the Halle de Sainte-Alvère, in Val de Louyre et Caudeau.

Opening hours:

Monday: 9 a.m. to 1 p.m.

Tuesday, Wednesday, Thursday: 1 p.m. to 7 p.m.

Friday: 6 p.m. to 9 p.m.

Saturday: 1 p.m. to 5 p.m

German : Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025

Gemäldeausstellung in Sainte-Alvère: Vom 14. bis 27. August können Sie in der Halle von Sainte-Alvère, in Val de Louyre und Caudeau eine Gemäldeausstellung besuchen.

Öffnungszeiten :

Montag: 9.00 bis 13.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 13h bis 19h

Freitag: 18 Uhr bis 21 Uhr

Samstag: 13 bis 17 Uhr

Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra di pittura a Sainte-Alvère: dal 14 al 27 agosto, venite a scoprire una mostra di pittura presso la Halle de Sainte-Alvère, a Val de Louyre e Caudeau.

Orari di apertura:

Lunedì: dalle 9.00 alle 13.00

Martedì, mercoledì, giovedì: dalle 13.00 alle 19.00

Venerdì: dalle 18.00 alle 21.00

Sabato: dalle 13.00 alle 17.00

Ingresso libero.

Espanol : Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025

Exposición de pintura en Sainte-Alvère: del 14 al 27 de agosto, venga a descubrir una exposición de pintura en la Halle de Sainte-Alvère.

Horario de apertura:

Lunes: de 9:00 a 13:00.

Martes, miércoles y jueves: de 13:00 a 19:00.

Viernes: de 18:00 a 21:00.

Sábado: de 13:00 a 17:00.

Entrada libre.

L’événement Exposition de peintures du 14 au 27 août 2025 Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux