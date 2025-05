Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou – Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne, 2 juin 2025 09:30, Aubeterre-sur-Dronne.

Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : Dimanche 2025-06-02 09:30:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

2025-06-02

Venez découvrir l’exposition de peintures du Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou au sein de l’Office du tourisme d’Aubeterre.

Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition of paintings by the Artistic and Cultural Circle of Saint-Aulaye and Puymangou

Come and discover an exhibition of paintings by the Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou at the Aubeterre Tourist Office.

German :

Entdecken Sie die Gemäldeausstellung des Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou im Tourismusbüro von Aubeterre.

Italiano :

Venite a scoprire una mostra di dipinti del Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou presso l’Ufficio del Turismo di Aubeterre.

Espanol :

Venga a descubrir una exposición de pintura del Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou en la Oficina de Turismo de Aubeterre.

