Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou Office de Tourisme du Sud Charente – Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
lundi 21 septembre 2026 · Office de Tourisme du Sud Charente - Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou
Office de Tourisme du Sud Charente – Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-21
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-21
Venez découvrir l’exposition de peintures du Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou au sein de l’Office du tourisme d’Aubeterre.
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Office de Tourisme du Sud Charente – Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
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English : Exhibition of paintings by the Artistic and Cultural Circle of Saint-Aulaye and Puymangou
Come and discover an exhibition of paintings by the Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou at the Aubeterre Tourist Office.
L’événement Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Sud Charente
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