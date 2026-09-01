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AGENDA · Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou Office de Tourisme du Sud Charente – Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne

lundi 21 septembre 2026 · Office de Tourisme du Sud Charente - Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne · Aubeterre-sur-Dronne

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Office de Tourisme du Sud Charente - Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne
Adresse
8, Place du Champ de Foire
Ville
16390 Aubeterre-sur-Dronne
Département
Charente
Tarif

Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou

Office de Tourisme du Sud Charente – Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-21
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-21

Venez découvrir l’exposition de peintures du Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou au sein de l’Office du tourisme d’Aubeterre.
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Office de Tourisme du Sud Charente – Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18  contact@sudcharentetourisme.fr

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English : Exhibition of paintings by the Artistic and Cultural Circle of Saint-Aulaye and Puymangou

Come and discover an exhibition of paintings by the Cercle Artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou at the Aubeterre Tourist Office.

L’événement Exposition de peintures du Cercle artistique et culturel de Saint-Aulaye et Puymangou Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Sud Charente

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