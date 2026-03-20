Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait Espace Art & Essai Hauterives

Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait

Espace Art & Essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir cette nouvelle exposition à l’espace art et essai. Rencontre avec l’artiste MarieC Navel le samedi 28 mars à partir de 14h, suivi du vernissage de 17h00 à 20h30.

.

Espace Art & Essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 24 19 65 isabelle.peugnet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this new exhibition at the espace art et essai. Meet the artist MarieC Navel on Saturday March 28 from 2pm, followed by the vernissage from 5pm to 8:30pm.

L’événement Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait Hauterives a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche