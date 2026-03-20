Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait Espace Art & Essai Hauterives
Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait Espace Art & Essai Hauterives samedi 28 mars 2026.
Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait
Espace Art & Essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir cette nouvelle exposition à l’espace art et essai. Rencontre avec l’artiste MarieC Navel le samedi 28 mars à partir de 14h, suivi du vernissage de 17h00 à 20h30.
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Espace Art & Essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 24 19 65 isabelle.peugnet@orange.fr
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English :
Come and discover this new exhibition at the espace art et essai. Meet the artist MarieC Navel on Saturday March 28 from 2pm, followed by the vernissage from 5pm to 8:30pm.
L’événement Exposition de peintures Du rêve à l’abstrait Hauterives a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche