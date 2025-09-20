Exposition de peintures Eglise Saint-Aubin Saint-Aubin-d’Écrosville

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Exposition « Patrimoine en couleurs » – Yolande Fermin

Église de Saint-Aubin-des-Crovilles

L’église accueille les toiles lumineuses de Yolande Fermin, artiste-peintre locale, qui invite le visiteur à découvrir son univers placé sous le signe de la couleur et de la sensibilité. Intitulée « Patrimoine en couleurs », l’exposition met en valeur la richesse des formes et des émotions à travers une grande diversité de sujets.

Les architectures occupent une place importante : vieilles pierres, clochers et maisons de caractère sont revisités par le pinceau de l’artiste, qui en révèle la chaleur et la mémoire. Les fleurs et paysages offrent quant à eux un souffle poétique : champs vibrants de lumière, bouquets éclatants et jardins imaginaires traduisent une nature vivante et généreuse.

L’exposition donne également à voir des animaux pleins de tendresse et de vitalité, ainsi que des toiles abstraites, où la couleur devient langage à part entière, guidée par l’intuition et le geste.

Par la variété de ses thèmes et l’éclat de sa palette, Yolande Fermin rend hommage à la beauté du patrimoine, qu’il soit bâti naturel ou intérieur

Eglise Saint-Aubin Place de l’église, 27110 Saint-Aubin-d’Écrosville Saint-Aubin-d’Écrosville 27110 Eure Normandie 06 19 29 08 05

