Exposition de peintures Entre fluidité et matière Place Emile Loubet Montélimar

Exposition de peintures Entre fluidité et matière Place Emile Loubet Montélimar samedi 6 septembre 2025.

Drôme

Exposition de peintures Entre fluidité et matière Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-06

L’univers artistique de JALS invite à découvrir ses explorations picturales autour de la peinture acrylique, de la fascinante technique de l’art fluide et des textures qui invitent au toucher autant qu’au regard.

.

Place Emile Loubet Hôtel de Ville

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

The artistic universe of JALS invites us to discover her pictorial explorations around acrylic paint, the fascinating technique of fluid art and textures that invite the touch as much as the eye.

German :

Das künstlerische Universum von JALS lädt dazu ein, seine malerischen Erkundungen rund um die Acrylmalerei, die faszinierende Technik der fließenden Kunst und Texturen, die sowohl zum Berühren als auch zum Anschauen einladen, zu entdecken.

Italiano :

L’universo artistico di JALS vi invita a scoprire le sue esplorazioni pittoriche basate sulla pittura acrilica, l’affascinante tecnica dell’arte fluida e le texture che invitano a toccare oltre che a guardare.

Espanol :

El universo artístico de JALS le invita a descubrir sus exploraciones pictóricas a base de pintura acrílica, la fascinante técnica del arte fluido y texturas que invitan tanto a tocar como a mirar.

L’événement Exposition de peintures Entre fluidité et matière Montélimar a été mis à jour le 2025-06-25 par Montélimar Tourisme Agglomération