Exposition de peintures, Espace André Chamson, Alès

Exposition de peintures 2 – 6 mars Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-02T09:30:00+01:00 – 2026-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Proposée par le Lions club Alès Doyen et l’association ADEVIAL (Association des Déficients Visuels d’Alès).

Vernissage mardi 3 mars à 18h30.

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 38 66 44 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 66 82 29 12 »}]

Sur le thème de la déficience visuelle. Tableaux accompagnés de textes en braille pour sensibiliser le public. Exposition Peinture