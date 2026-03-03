Exposition de peintures Esquisse Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche
Exposition de peintures Esquisse Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche samedi 11 avril 2026.
Exposition de peintures Esquisse
Salle Attane 7 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
Exposition de Printemps de l’association Esquisse. Invité d’honneur Bernard Baux.
Stage enluminure le 25 avril.
Démonstration Aquarelle tous les Lundis, atelier toutes techniques tous les mardis. .
Salle Attane 7 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 48 79 charpentier.sylvie@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures Esquisse
L’événement Exposition de peintures Esquisse Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Pays de Saint-Yrieix