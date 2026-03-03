Exposition de peintures Esquisse Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Exposition de peintures Esquisse

Salle Attane 7 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Exposition de Printemps de l’association Esquisse. Invité d’honneur Bernard Baux.

Stage enluminure le 25 avril.

Démonstration Aquarelle tous les Lundis, atelier toutes techniques tous les mardis. .

Salle Attane 7 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 48 79 charpentier.sylvie@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintures Esquisse

L’événement Exposition de peintures Esquisse Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Pays de Saint-Yrieix