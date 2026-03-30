EXPOSITION DE PEINTURES ET AQUARELLES Sorède
EXPOSITION DE PEINTURES ET AQUARELLES Sorède mardi 14 avril 2026.
EXPOSITION DE PEINTURES ET AQUARELLES
Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11
Emergences
Du 14 avril au 21 juin, aux horaires d’ouverture habituelles de la mairie (du lundi au vendredi).
Des œuvres uniques à admirer, réalisées par les artistes de Sorède. Ne manquez pas ce rendez-vous artistique !
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Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
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English :
Emergences exhibition
From April 14 to June 21, during normal Town Hall opening hours (Monday to Friday).
Admire unique works by Sorède artists. Don’t miss this artistic rendezvous!
L’événement EXPOSITION DE PEINTURES ET AQUARELLES Sorède a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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