EXPOSITION DE PEINTURES ET AQUARELLES

Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11

Emergences

Du 14 avril au 21 juin, aux horaires d’ouverture habituelles de la mairie (du lundi au vendredi).

Des œuvres uniques à admirer, réalisées par les artistes de Sorède. Ne manquez pas ce rendez-vous artistique !

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Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

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English :

Emergences exhibition

From April 14 to June 21, during normal Town Hall opening hours (Monday to Friday).

Admire unique works by Sorède artists. Don’t miss this artistic rendezvous!

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES ET AQUARELLES Sorède a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE