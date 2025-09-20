Exposition de peintures et de céramiques Chapelle Sainte-Face Vomécourt

Exposition de peintures et de céramiques Chapelle Sainte-Face Vomécourt samedi 20 septembre 2025.

Exposition de peintures et de céramiques 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Face Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Annick Pujol et Bernard Cholley présentent une exposition de peintures et de céramiques.

Celle-ci se tiendra dans la chapelle de Vomécourt, où il est également possible d’admirer ses vitraux.

Chapelle Sainte-Face 12 Rue de Rambervillers, 88700 Vomécourt Vomécourt 88700 Vosges Grand Est La chapelle située à Vomécourt n’a jamais été consacrée.

Elle est accolée à une habitation, car sa propriétaire, Joséphine Eugénie Hacquard, a fait transformer sa grange en chapelle au début du XXᵉ siècle. La chapelle possède plusieurs vitraux représentant Jeanne d’Arc, sainte Julie et saint Nicolas.

Annick Pujol et Bernard Cholley présentent une exposition de peintures et de céramiques.

© Annick Pujol